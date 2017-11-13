Многие водители Taxify и Uber не спешат оформлять дорогостоящее дорожное страхование

Поправки к закону об общественном транспорте Эстонии, который вступил в силу 1 ноября, обязывает водителей Taxify и Uber оформить карточку обслуживания и транспортную карту. Кроме того, должна быть и соответствующая страховка, которую водители не спешат оформлять, передает "Актуальная камера".

Вот уже две недели действует Закон об общественном транспорте с поправками, регулирующими работу водителей сервисов Taxify и Uber. Теперь у каждого таксиста должны быть транспортная карта и карточка обслуживания, оформление которых занимает обычно до 7 дней. В компании Taxify уверяют, что большая часть сотрудников активно занимается получением необходимых документов.

"На сегодняшний день у нас есть данные о тех водителях, которые подали ходатайство и ждут ответа. Также каждый день получаем номера карточек обслуживания, выданных водителям. Выходит, что большинство водителей либо подали заявление, либо у них уже есть карточки", – пояснила менеджер по водителям Taxify Мария Юриссон.

Если водитель желает использовать свой автомобиль в качестве такси, помимо необходимых карт должно быть и специальное дорожное страхование, которое в разы дороже обычного. Однако с изменением страхового полиса водители не торопятся.

"Лишь единицы поставили в известность своих страховщиков. Это значит, что либо водители сейчас вообще не занимаются таксоизвозом, либо они предлагают услуги, не оповещая страховщиков, и тем самым игнорируют закон", – отметил член правления Фонда дорожного страхования Лаури Потсепп.

Оформить необходимую страховку придется всем, вне зависимости от того, как часто водитель работает с Taxify или Uber: несколько раз в месяц или каждый день. Этот вопрос еще будет обсуждаться.

"У нас есть и такие водители, для которых таксоизвоз – это хобби. Они работают лишь пару часов в день или меньше. Конечно, им оформлять такое страхование невыгодно, поэтому мы должны провести переговоры с различными компаниями, чтобы составить подходящие тарифы в зависимости от нагрузки водителя", – сказала Мария Юриссон.

На вопрос о том, как повлияли нововведения на водителей, уменьшилось ли их количество или нет, ответа не последовало. По словам представителя Taxify, еще слишком рано делать какие-либо выводы.