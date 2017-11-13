rus.err.ee

Ни одна из поправок в бюджет от оппозиции не прошла ({{commentsTotal}})

Новости "Радио 4"
Новости "Радио 4"

В среду в парламенте состоится второе чтение госбюджета на 2018-й год. И хотя коалиция убеждена, что госбюджет на следующий год составлен с учетом реального состояния дел в стране и улучшения благосостояния ее жителей, оппозиция не перестается бюджет критиковать. Чтобы «выправить» положение дел, оппозиция внесла в финансовую комиссиию 50 предложений, но ни одно из них не нашло одобрения в комиссии. Тему продолжит Маргарита Черняева.



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