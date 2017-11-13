Новая система отслеживания медикаментов в Евросоюзе может сказаться на цене лекарств

Новый виток борьбы с поддельными лекарствами: со следующего года у каждой упаковки медикаментов, произведенной в Евросоюзе, появится специальная защитная маркировка. Она поможет не только определить, откуда родом лекарство, но и отличит его от подделки, передает "Актуальная камера".

С 2019 года при заказе лекарства на территории Европейского союза можно будет отследить его местоположение, а также быть полностью уверенным, что препарат подлинный, и его упаковку на пути к заказчику никто не вскрывал. В первую очередь такое нововведение нужно для того, чтобы опознавать подлинность препарата.

"Проблема в том, что поддельные лекарственные препараты сложно отличить от настоящих. Такие лекарства могут быть опасны для здоровья человека. Вот для того, чтобы препарат можно было отследить, чтобы подделка не попала в руки к человеку, и была создана эта система", – сказал глава фонда по контролю за подлинностью лекарственных препаратов Эстонии Рауль Милл.

Нововведение будет относиться не ко всем лекарствам, а лишь к тем, которые продают по рецепту врача.

"Система начинает действовать с производителя лекарства, который обеспечивает упаковку защитным элементом. При отправке этого лекарства в продажу активируется маркировка в европейской центральной инфосистеме", – сказал Милл.

После того, как клиент купит лекарство, защитный элемент сразу деактивируется. Однако новое правило, скорее всего, оставит свой след на рыночной цене препарата.

"У производителя могут появиться дополнительные расходы на реорганизацию производства, чтобы стало возможным наносить защитный элемент на упаковку с лекарством. И эти расходы могут отразиться и на цене самого лекарства", – пояснила заместитель гендиректора Департамента лекарственных средств Катрин Кийск.

Маркировка рецептурных лекарственных препаратов станет обязательной с 9 февраля 2019 года.