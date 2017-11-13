Госконтроль не увидел нарушений в сделке о покупке вагонов в России

Об этом государственный контролер Алар Карис сообщил в письме в ответ на запрос депутатов Рийгикогу от Партии реформ Ээрика-Нийлеса Кросса и Кристена Михала, передает в понедельник, 13 ноября, портал ERR Uudised.

"Ознакомившись с представленными AS EVR Cargo материалами, выслушав пояснения компетентных лиц и исходя из того обстоятельства, что реализация бизнес-плана находится в начальной стадии, Государственный контроль на основании имеющейся сейчас информации не видит необходимости проводит дополнительные аудиторские действия", - написал Карис.

Кросс и Михал в сентябре обратились в Госконтроль с просьбой убедиться в законности и результативности использования денежных средств AS EVR Cargo. По их оценке, требовалось проверить факт одобрения сделки советом предприятия и ответственным министром, процесс закупки вагонов и их стоимость. "Вызывает подозрения, что государственное предприятие EVR Cargo купило без конкурса и без решения, но с молчаливого одобрения совета и общего собрания, 500 вагонов в России по более высокой цене, чем предлагали пять участвовавших в конкурсе предприятий", - говорилось в обращении депутатов.

По оценке Госконтроля, совет предприятия одобрил бизнес-план решениями от 17 апреля и 11 мая, дав правлению полномочия инвестировать 35 млн евро. Министр экономики и коммуникаций 26 апреля приняла решение внеочередного общего собрания и дала согласие на заключение сделки.

Госконтролер также отмечает, что при закупке вагонов EVR Cargo сравнило полученные предложения и учло потребности согласованного в совете предприятия бизнес-плана, в том числе данные о модели вагонов, цены и сроки поставки.

В июне этого года EVR Cargo заключило договор на сумму 17,8 млн евро, в рамках которого предприятие приобрело в России 300 фитинговых платформ и 200 полувагонов для последующей сдачи их в аренду в той же России.

Первоначальный план EVR Cargo заключался в покупке вагонов на сумму до 35 млн евро, чтобы сдавать их в аренду на российском рынке. В июле новый состав совета компании временно и частично прекратил выполнение бизнес-плана, но позже решил продолжить его реализацию.