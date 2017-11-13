Ученые Тартуского университета открыли возможности ранней диагностики болезни Альцгеймера

Болезнью Альцгеймера в мире страдает более 47 млн человек, а расходы на борьбу с недугом оцениваются в триллион долларов. Однако ученые Тартуского университета открыли возможности ранней диагностики заболевания. "Актуальная камера" поговорила с исследователями.

Как обнаружили ученые Тартуского университета (ТУ), на самой ранней стадии этого заболевания на стенках сосудов головного мозга начинает откладываться один белок, который способствует разрастанию соединительных тканей. Это открытие позволяет обнаружить болезнь Альцгеймера задолго до появления других симптомов.

"Во-первых, это позволяет прогнозировать развитие заболевания. Во-вторых, в будущем, возможно, поможет созданию лекарств селективного действия", – сказал профессор медицины ТУ Тамбет Теэсалу.

Болезнь Альцгеймера изучают и в Таллиннском техническом университете (ТТУ). Как коллеги оценивают открытие тартуских ученых?

"Потенциально это очень важное открытие. В каком-то смысле можно сказать, что в стоге сена найдена иголка. Ученые обнаружили молекулу, скопление которой на стенках кровеносных сосудов головного мозга позволит диагностировать заболевание еще до появления видимых симптомов", – отметил старший научный сотрудник ТТУ Велло Тыугу.

Лекарств для лечения болезни Альцгеймера пока не существует, возможно лишь замедлить ее развитие при помощи мыслительной гимнастики и прочих видов умственной деятельности.

"Болезнь Альцгеймера развивается медленно в течение нескольких лет или даже десятилетий, и если у нас появится возможность находить очаги болезни на самой ранней стадии, то пациент сможет сразу же изменить образ жизни и начать делать упражнения, которые, насколько нам известно, замедляют развитие заболевания", – пояснил профессор Тамбет Теэсалу.

Коллектив исследователей, обнародовавший это важное открытие в престижном научном журнале Nature Communications, возглавляет аргентинец Пабло Скоделлер. Свою работу Скоделлер продолжает именно в Тартуском университете.