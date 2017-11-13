Телекомпания RT зарегистрировалась в США в качестве иностранного агента

Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

"Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит", - написала Симоньян в сообщении, опубликованном на веб-сайте RT.

Ранее Министерство юстиции США потребовало от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до понедельника, 13 ноября.

На прошлой неделе Симоньян заявила, что руководство телеканала было вынуждено согласиться на регистрацию в качестве иноагента, поскольку в противном случае компания не сможет работать в США, так как руководитель ее представительства и счета могут быть арестованы.

Требование американского минюста подверглось резкой критике со стороны российских политиков, которые планируют в ближайшее время принять ответные меры в отношении американских СМИ, работающих в России. В прошлый четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что введение контрсанкций может начаться уже на этой неделе.