Жители Тарту тестируют мобильное приложение для регистрации проезда в общественном транспорте

Жители Тарту приступили к тестированию бесконтактной системы регистрации проезда в общественном транспорте. За тем, где находится пассажир и куда направляется, следит мобильное приложение, передает "Актуальная камера".

Первый этап тестирования мобильного приложения Jiffi, которое автоматически регистрирует пассажира в общественном транспорте, прошел успешно.

Теперь в тестировании принимают участие жители Тарту. Регистрация на тестирование бета-версии мобильного приложения Jiffi открылась в начале прошлой недели, желание участвовать в нем изъявили более 800 человек.

"К моему приятному удивлению, мне позвонило много людей пожилого возраста, у которых еще нет права на бесплатный проезд. Они были заинтересованы в этом приложении. Спрашивали, как можно установить его на свой мобильник", – отметила руководитель по контролю качества общественного транспорта Тартуской горуправы Вероника Калласте.

"Зарегистрироваться можно до конца года. Всем участникам теста дается возможность ездить в городских автобусах до конца года бесплатно", – сказала руководитель бюро ПТ Turnit Тийна Хаасма.

Тартуская горуправа готова оплачивать проезд участников тестирования в городских автобусах, но не более чем 2000 человек.

"Чем больше людей участвует, тем лучше выявятся возможные мелкие ошибки в работе приложения, которые можно исправить, чтобы система работала отлично", – пояснила тестировщик программного обеспечения Анника Вельт.

Приложение работает на эстонском и английском языках. Общественное тестирование продлится до конца года.