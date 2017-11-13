ФОТО: Monton представил коллекцию одежды для церемонии открытия зимней Олимпиады ({{commentsTotal}})
Эстонский олимпийский комитет и производитель одежды Monton представили публике олимпийскую коллекцию, которая посвящена 100-летию независимости Эстонской Республики.
В этой форме эстонская команда выйдет на церемонию открытия XXIII Зимних Олимпийских игр, которые стартуют 9 февраля в корейском Пхенчхане. Основная часть коллекции выполнена в черно-бело-серых тонах. В остальном – напоминает стиль начала прошлого века. Именно поэтому она называется "1918". Как отмечает руководитель проекта Пилле Лауринг, олимпийская форма должна подчеркнуть историческую связь поколений.
Редактор: Ирина Киреева