ФОТО: Кайа Канепи представила книгу "Девочка с ракеткой" ({{commentsTotal}})
Эстонская теннисистка Кайя Канепи вернулась в первую сотню мирового рейтинга профессиональных теннисисток. Однако главным для нее стало не это достижение, а выход книги под названием "Девочка с ракеткой".
Презентация издания состоялось в понедельник в торговом центре Viru. Инициатором выступил бывший менеджер теннисистки Вальдо Рандпере, а авторами стали известные журналисты Хелен Сулг и Калле Муули, передает "Актуальная камера".
В книге рассказывается о самых сложных годах спортсменки, которая из любителей совершила восхождение в элиту мирового тенниса. Сама Кайа Канепи ответила на вопросы своих поклонников и оставила автографы на первых экземплярах.
Редактор: Ирина Киреева