Актуальная камера 13.11.2017 (20:00)

Портал объявлений о работе CV.ee на прошлой неделе начал опрос, пытаясь разоблачить секреты конторских работников Эстонии.
Жители Тарту приступили к тестированию бесконтактной системы регистрации проезда в общественном транспорте. За тем, где находится пассажир и куда направляется, следит мобильное приложение, передает "Актуальная камера".
Сколько в Эстонии отцов - довольно сложно оценить. Однако у Департамента статистики есть информация о том, сколько отцов проживает с несовершеннолетними детьми. На основании этих данных департамент составил портрет отца из Эстонии, а err.ee в честь Дня отца составил инфографику на эту тему.
Авторитетное американское издание New York Times в субботу опубликовало статью, в которой говорится о различиях и сходствах между Нарвой и Ивангородом.
Доцент Масарикова университета Петр Свенда, возглавивший группу из пяти ученых, раскрывших уязвимость ID-карт Эстонии и других стран, заявил, что отзыв сертификатов был верным шагом из-за серьезного риска взлома ID-карт.
Продюсер фильма "Ноябрь" Катрин Кисса подписала договор с известным американским телеканалом HBO (Home Box Office).
Два года прошедшего века: 1977 и 1978