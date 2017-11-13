Би-би-си: сотни джихадистов выехали из Ракки по секретному соглашению с американской коалицией

Британская телекомпания Би-би-си раскрыла детали секретного соглашения об эвакуации осажденных в сирийской Ракке боевиков экстремистской группировки "Исламское государство", заключенного джихадистами с арабо-курдскими отрядами с ведома международной коалиции, возглавляемой США и Великобританией.

Детали своего журналистского расследования Би-би-си опубликовала в понедельник, 13 ноября, в статье под названием "Грязный секрет Ракки".

Тайная сделка была заключена при посредничестве местных старейшин спустя почти четыре месяца после начала осады города на востоке Сирии, который долгое время оставался фактической столицей "Исламского государства" (ИГ) в этой стране.

По данным Би-би-си, эвакуация началась 12 октября. Транспортный конвой состоял почти из 50 грузовиков, 13 автобусов и более сотни транспортных средств, принадлежавших ИГ. Как рассказали телекомпании нанятые для эвакуации водители, конвой растянулся на 6-7 километров.

На нем вывезли около 4000 человек, включая женщин и детей, а также сотни боевиков, в том числе некоторых наиболее одиозных членов ИГ и десятки иностранных джихадистов - французов, турок, азербайджанцев, пакистанцев, йеменцев, саудитов, китайцев, тунисцев и египтян.

Конвой выехал из Ракки в сторону иракской границы и спустя три дня достиг контролируемой ИГ территории. По словам свидетелей, его сопровождали самолеты и беспилотники международной коалиции.

По утверждению водителей, боевики также вывезли большое количество оружия, под которое были выделены десять грузовиков.

В возглавляемой США международной коалиции (операция "Непоколебимая решимость") после расследования Би-би-си признали, что эвакуация имела место, но заявили, что в ней участвовали только 250 боевиков ИГ, а также 3500 членов их семей.

Хотя западный офицер присутствовал на переговорах, коалиция не принимала в них "активного участия", а Ракку покинули всего четверо иностранных боевиков, и все они сейчас находятся в руках арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (СДС), заявили в коалиции.

В СДС продолжают отрицать, что сделка имела место.

В Би-би-си опасаются, что спасшиеся из окружения в Сирии боевики могут вернуться в свои страны и стать угрозой для внешнего мира.