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Российские туристы путешествуют по всей Эстонии, латыши посещают AHHAA и "Страну Лотте" ({{commentsTotal}})

Эстония
Елизавета Калугина, "Актуальная камера"
Эстония

Эстония становится все более привлекательной для туристов: за первые девять месяцев этого года число зарубежных путешественников в гостиницах страны составило свыше полутора миллионов человек, что на 7% больше, чем в прошлом году. Особенной популярностью Эстония пользуется среди туристов из России и Латвии.

Число российских туристов, которые пользовались услугами эстонских гостиниц в течение первых трех кварталов, составило более 170 000 человек, латвийских – более 120 000. За это время российских туристов стало больше на 19%. Количество гостей из Латвии выросло, в сравнении с прошлым годом, на 15%

По мнению директора центра развития туризма EAS Тармо Мутсо, тенденция, наблюдавшаяся два последних года, когда число российских туристов увеличивалось на 20%, сохранится.

Самые популярные направления среди гостей из России – Ида-Вирумаа и Таллинн, но и другими регионами Эстонии россияне не пренебрегают.

"Особенность российского туриста в том, что он, во-первых, приезжает круглый год. А во-вторых, путешествует по всей Эстонии, приезжает не только в столицу или Ида-Вирумаа", – пояснил Тармо Мусто.

Туристы из Латвии предпочитают приезжать в Тарту и путешествовать по югу Эстонии. Привлекают их главным образом такие места, как музей AHHAA, Эстонский национальный музей и тематический парк "Страна Лотте".

Кроме того, за минувшие три года втрое выросло число гостей из Азии. В перспективе именно эти туристы смогут принести Эстонии наибольший доход, если удастся создать необходимые условия для них. Еще одна важная задача туристического бизнеса Эстонии – привлечь в страну британских туристов, а также тех, кто путешествует в Европу через Финляндию и другие скандинавское страны.

Редактор: Ирина Киреева

туризм


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