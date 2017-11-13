Во вторник синоптики обещают дождь и мокрый снег

Циклон уходит с юга Финляндии на Белое море и принесет в Эстонию дождливую погоду с мокрым снегом, передает "Актуальная камера".

Осадки ожидаются уже ночью. Во многих местах возможен туман и гололед. Ветер западных направлений 2-7 м/с, на побережье до 11 м/с. Температура воздуха – от -3 до +2, на побережье местами до +5 градусов.

Днем будет переменная облачность. Местами дождь и мокрый снег. Ветер западных направлений 4-9 м/с, на побережье порывами до 13 м/с. Столбики термометров покажут от +1 до +6 градусов.