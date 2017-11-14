Мэру Пярну подняли зарплату до 4050 евро

Переизбранному накануне на пост мэра Пярну Ромеку Козенкраниусу повысили зарплату - отныне размер его должностного оклада составляет 3375 евро в месяц, а не 3065 евро как раньше.

Также к этой сумме прибавляется ежемесячная надбавка в размере 20%, таким образом глава летней столицы Эстонии будет зарабатывать 4050 евро в месяц.

Пяти его заместителям назначены оклады в размере 3000 евро.

На муниципальных выборах Козенкраниус баллотировался от избирательного союза "Пярну объединяет", которому предстоит править летней столицей в компании Союза Отечества и Res Publica и Центристской партии.

По словам Козенкраниуса, перед новыми властями Пярну стоит непростая задача - эффективное управление крупным объединенным самоуправлением.