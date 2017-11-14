Сборная Италии впервые за 60 лет не сыграет на ЧМ по футболу

Сборная Италии впервые с 1958 года не выступит на чемпионате мира по футболу.

Накануне поздно вечером в ответном стыковом матче за право поехать на ЧМ-2018 итальянцы сыграли вничью со шведами. Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 0:0. С учетом того, что на прошлой неделе в Стокгольме сборная Швеции выиграла 1:0, на мировое первенство в Россию отправятся скандинавы, передают утренние новости ETV+.

За свою историю сборная Италии четыре раза становилась чемпионом мира. Прежде итальянцы лишь однажды не выступали в финальной части Кубка мира.

Капитан сборной Италии, 39-летний вратарь Джанлуиджи Буффон сразу после матча со Швецией объявил о своем решении уйти из футбола в конце сезона.