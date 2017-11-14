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Точку в тяжбе о тарифах на воду между Tallinna Vesi и департаментом поставит Госсуд ({{commentsTotal}})

Эстония
Монополист Tallinna Vesi проиграл Департаменту конкуренции в судах двух первых инстанций.
Монополист Tallinna Vesi проиграл Департаменту конкуренции в судах двух первых инстанций. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

Государственный суд в ближайший месяц попробует дать ответ на вопрос, сможет ли компания Tallinna Vesi единолично назначать тарифы на воду.

Во вторник, 14 ноября, Государственный суд рассмотрит кассацию предприятия  по делу о тяжбе с Департаментом конкуренции относительно стоимости воды  в эстонской столице.

Как ожидается, решение по жалобе будет вынесено через 30 дней.

В ноябре 2010 года вступили в силу поправки к закону о водоснабжении, согласно которым цену на питьевую воду из-под крана необходимо согласовывать с Департаментом конкуренции. До этого стоимость воды в Таллинне утверждала городская управа. В мае 2011 года департамент отклонил ходатайство столичного водоканала о повышении цен на воду и сделал предписание привести тарифы в соответствие с действующим законодательством. 

Водоканал оспорил предписание и обратился в суд. В июне 2015 года иск водоканала не удовлетворил Таллиннский административный суд, а 26 января текущего года ее отклонил и Таллиннский окружной суд. 

"После нескольких лет судебных разбирательств решение окружного суда свидетельствует, что потребитель не должен обеспечивать монополисту огромные прибыли. Если у других монополий - Elering, Elektrilevi, VKG Elektrivõrgud - рентабельность активов в период с 2005 по 2015 годы не превышала 9%, то рентабельность Tallinna Vesi в это же время была на уровне 13-21%", - комментировал решение суда второй инстанции гендиректор Департамента конкуренции Мярт Отс.

tallinna vesi


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