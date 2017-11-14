В Эстонии зафиксировали рекордно высокий уровень занятости за последние 20 лет

Уровень безработицы в третьем квартале 2017 года составил в Эстонии 5,2%, уровень занятости - 72%. По сравнению с третьим кварталом 2016 года уровень безработицы снизился, а уровень занятости был самым высоким за последние 20 лет.

Об этом во вторник, 14 ноября, сообщил Департамент статистики.

Число трудозанятых лиц составило в третьем квартале 666 600. По сравнению с тем же периодом прошлого года это на 13 000 человек больше.

По сравнению с третьим кварталом 2016 года безработных стало меньше на 16 000 человек, а уровень безработицы снизился на 2,3%. Уровень безработицы среди эстонцев составлял в третьем квартале текущего года 4,4%, среди неэстонцев - 7%.

Всего в третьем квартале 2017 года в Эстонии было 36 500 безработных.

В третьем квартале 2017 года число неактивных на рынке труда составило 273 000 человек - это на 3100 меньше, чем в том же периоде прошлого года.