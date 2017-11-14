Внимание: во вторник в первой половине дня на дорогах Эстонии будет скользко ({{commentsTotal}})
Департамент шоссейных дорог призывает участников дорожного движения быть особенно внимательными, поскольку во вторник, 14 ноября, до полудня на дорогах Эстонии будет скользко.
В утреннее время дорожное покрытие основных шоссе мокрое или покрыто изморозью, также во многих местах возможен туман, передает служба новостей "Радио 4".
По прогнозу синоптиков, в утренние часы местами пройдет, дождь, дождь со снегом, возможен и снегопад.
Небольшие отрицательные температуры способствуют образованию тумана и опасность образования скользкого покрытия на дорогах в основном сохранится до середины дня.
Редактор: Сергей Михайлов