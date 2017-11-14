Ушедшему с поста вице-мэра Силламяэ Александру Каневу выплатят 11 500 евро компенсации

Во вторник, 14 ноября, будет утвержден новый состав городской управы Силламяэ. В числе прочего депутатам предстоит выбрать нового вице-мэра по вопросам городского хозяйства и строительства.

Занимавший этот пост на протяжение последних почти 25 лет Александр Канев после муниципальных выборов объявил о своем решении перейти на работу в горсобрание, где он занял пост одного из зампредов.

В связи с завершением службы в мэрии Каневу полагается компенсация в размере 6 должностных окладов или примерно 11 500 евро - этот вопрос сегодня также предстоит решить депутатскому корпусу.

Руководить работой горуправы продолжит Тынис Калберг, переизбранный на пост мэра Силламяэ на прошлой неделе.