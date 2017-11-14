Алексей Наумкин переизбран старейшиной волости Йыхви

Выборы волостного старейшины прошли накануне в рамках сессии представительного органа.

"Было два кандидата - Алексей Наумкин и Айвар Сурва. Наумкин получил 13, Сурва - 7 голосов. Еще один бюллетень оказался испорчен", - сказала утром во вторник, 14 ноября, корреспонденту портала rus.err.ee председатель Йыхвиского волостного собрания Нийна Негласон.

Алексей Наумкин, занимающий пост старейшины с июля 2017 года, был кандидатом от коалиции. Кандидатуру Айвара Сурва предложила оппозиционное крыло.

По итогам состоявшихся в середине октября муниципальных выборов избирательные списки "За Йыхви" и "Йыхви - наш дом" получили в волостном собрании 13 мандатов из 21-го. Однако после выборов один из коалиционных депутатов перешел к оппозиции.