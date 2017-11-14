Тереза Мэй назвала Россию угрозой мировому порядку

Британский премьер-министр Тереза Мэй подвергла российские власти сильнейшей критике за все время своего пребывания во главе британского правительства, обвинив Москву в том, что она вмешивается в выборы и осуществляет кибершпионаж.

В своей ключевой внешнеполитической речи Мэй сказала, что ее послание президенту Путину очень простое - он должен выбрать другой путь по сравнению с тем, которым Москва шла в последние годы, осуществив аннексию Крыма и занимаясь разжиганием конфликта на Украине и организацией кибератак на правительства и парламенты в Европе, передает во вторник, 14 ноября, Би-би-си.

Россия могла бы стать ценным партнером Запада, но только если она будет "играть по правилам", заявила премьер-министр.

Выступая на банкете лорд-мэра лондонского Сити, премьер-министр сказала, что правительство Владимира Путина пытается "подорвать свободные общества".

Глава британского правительства заявила, что Москва запускает фейковые новости, чтобы "посеять раздор на Западе".

По словам Терезы Мэй, хотя Лондон не хочет "вечной конфронтации" с Россией, Британия намерена защищать свои интересы.

Ее слова резко контрастируют с ремарками президента США Дональда Трампа, который на прошлой неделе заявил, что он верит Путину, когда тот заверяет, что российские власти не вмешивались в американскую президентскую кампанию.