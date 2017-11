Больше всего свободы в интернете в Эстонии и Исландии

Организация Freedom House изучила свободу в интернете в 65 странах и присудила первое место Эстонии и Исландии. За ними следуют Канада, Германия, Австралия и США, говорится в исследовании "Freedom on the Net" ("Свобода в интернете").

Организация Freedom House изучила свободу в интернете в 65 странах и присудила первое место Эстонии и Исландии. За ними следуют Канада, Германия, Австралия и США, говорится в исследовании "Freedom on the Net" ("Свобода в интернете").

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel