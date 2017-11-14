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Больше всего свободы в интернете в Эстонии и Исландии ({{commentsTotal}})

Эстония
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Автор: scanpix
Эстония

Организация Freedom House изучила свободу в интернете в 65 странах и присудила первое место Эстонии и Исландии. За ними следуют Канада, Германия, Австралия и США, говорится в исследовании "Freedom on the Net" ("Свобода в интернете").

 

Эстония и Исландия набрали столько же баллов, сколько и в прошлом году.

Свобода интернета ниже всего в Китае. Предпоследнее место разделили Сирия и Египет, им предшествуют Иран, Куба, Узбекистан и Вьетнам.

Охваченные исследованием 65 стран включают 87 процентов интернет-пользователей всего мира.

При определении уровня свобод Freedom House оценивает три категории показателей: ограничения доступа, ограничения контента и нарушение прав пользователей.

Согласно исследованию, в отношении Эстонии отсутствует убедительная информация, что на государство работают манипулирующие в сети политическими дискуссиями люди или что проправительственно настроенные хакеры для распространения дезинформации взламывают аккаунты критиков правительства в социальных сетях или оппозиционные сайты. Кроме того, не поступало убедительной информации, что в поддержку определенных политических месседжей в социальных сетях используются автоматизированные профили для рассылки сообщения, то есть боты.

Кроме того, в Эстонии ни связанные с правительством организации, ни отдельные лица не пытались повлиять на освещение политики с помощью частых взяток, политизированных указаний редакциям или перенятия предприятий. Государство также не создавало напоминающие подлинные новости фейковые новости, чтобы привлечь максимальное внимание к выгодным правительству темам и повлиять на избирателей, сообщается в рапорте.

В Эстонии неоднократно, крупномасштабно или ограниченно не подвергаются цензуре критика в адрес правительства, политическая оппозиция, касающиеся коррупции дискуссии, вооруженные конфликты, сатира, дискуссии на социальные темы, мобилизующие людей мероприятия, богохульство, обсуждение гендерного равноправия или этнические и религиозные меньшинства.

В качестве цензуры рапорт также рассматривает случаи, когда государство блокирует или дает распоряжение об удалении опубликованного в сети контента, задерживает или штрафует пользователей, опубликовавших записи на рассматривавшиеся рапортом темы.

В Эстонии проводить исследование помогала приглашенный профессор института права Таллиннского технического университета, руководитель исследованиями в Академии электронного управления Катрин Нюман-Меткалф.

Редактор: Артур Тооман

Источник: BNS

интернет в эстонии


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rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Иллюстративное фото

Больше всего свободы в интернете в Эстонии и Исландии

Организация Freedom House изучила свободу в интернете в 65 странах и присудила первое место Эстонии и Исландии. За ними следуют Канада, Германия, Австралия и США, говорится в исследовании "Freedom on the Net" ("Свобода в интернете").

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