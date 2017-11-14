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Исследование: дефицит рабочей силы в Эстонии вынуждает предприятия повышать зарплаты ({{commentsTotal}})

Эстония
В первую очередь зарплаты будут расти у специалистов.
В первую очередь зарплаты будут расти у специалистов. Автор: Европарламент/Wikimedia Commons
Эстония

Ощущаемая в Эстонии проблема нехватки рабочей силы продолжает углубляться. В настоящее дефицит работников наблюдается уже во всех секторах. Увеличение спроса привело и как называемой "гонке зарплат", выясняется из результатов исследования, проведенного порталом по поиску работы CV Keskus.ee и Агентством по исследованию зарплат.

В октябре этого года в ежегодном, девятом по счету осеннем исследовании рынка труда участвовали более 800 работодателей из разных регионов и сфер деятельности, которые предоставляют работу примерно 66 000 человек.

Выяснилось, что две трети работодателей хотели бы в течение следующих шести месяцев нанять новых работников, а половина – создать новые рабочие места.

"Больше всего для найма новых работников открыты работодатели секторов электро- и газоснабжения и энергетики, но очень большой спрос имеется также в секторе ИТ, охранной, технической и гостиничной сферах, - сказал менеджер CV Keskus по коммуникации Хенри Аувяэрт. - Однако с поиском подходящих работников эстонские работодатели испытывают трудности. По данным Департамента статистики, во втором квартале этого года в Эстонии было не заполнено 12 000 рабочих мест. Кроме того, согласно данным прогноза о состоянии народонаселения, в связи с демографическими изменениями количество людей трудоспособного возраста ежегодно сокращается на 3 000 – 5 000 человек".

По его словам, дефицит рабочих рук выражается и в зарплатной гонке. 

"Увеличение спроса привело к повышению ожиданий по зарплате среди соискателей работы и заставило работодателей пересмотреть уровни зарплат необходимых работников, - сказал Хенри Аувяэрт. – В то же время нельзя дать возникнуть иллюзии, что зарплата растет у всех. Из исследования рынка труда выяснилось, что рост зарплаты касается в основном специалистов. Каждый второй планирующий повышение зарплат работодатель намерен повысить именно зарплаты специалистов".

По секторам повышение зарплат планируют большее количество работодателей публичного сектора – 79% работодателей планируют в течение следующих шести месяцев повысить основную зарплату работников.  Более 60% работодателей планируют повысить зарплату также в секторе природных ресурсов, административной и вспомогательной деятельности, юридической сфере, в секторе образования, инфотехнологии и механики/техники.

Редактор: Сергей Михайлов

безработицазарплатынехватка рабочей силы


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