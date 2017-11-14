Окружной суд принял в производство жалобу Карин Таммемяги

Таллиннский окружной суд принял в производство апелляционную жалобу новоиспеченного депутата Рийгикогу Карин Таммеяги, которая оспаривает свое увольнение с поста старейшины Пыхья-Таллинна.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь окружного суда Аннели Вилу, отметив, что дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Накануне бывшая старейшина Пыхья-Таллинна Карин Таммемяги, уволенная с этого поста по решению столичной мэрии, дала присягу депутата Рийгикогу, где она заменила занявшего должность вице-мэра Таллинна Андрея Новикова.

Мэрия Таллинна отправила Карин Таммемяги в отставку 17 февраля 2016 года. В городском управлении решение объяснили тем, что конфликты старейшины и ее заместителя Прийта Кутсера нарушали климат в рабочем коллективе. После увольнения Таммемяги старейшиной Пыхья-Таллинна стал Раймонд Кальюлайд.

Таммемяги оспорила увольнение в Таллиннском административном суде, который спустя год после подачи жалобы признал ее увольнение законным. Бывшая старейшина обжаловала это решение в окружном суде.

Летом прошлого года исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас подал заявление в прокуратуру, согласно которому после увольнения с поста старейшины Таммемяги не вернула городу портативный компьютер стоимостью свыше 1000 евро. Однако прокуратура признаков преступления на основании поданного заявления не нашла, а Таммемяги объяснила щекотливую ситуацию желанием мэрии повлиять на судебный процесс, в котором она оспаривает свое увольнение.

Председатель Центристской партии Юри Ратас сказал на прошлой неделе, что Таммемяги извлекла урок и сделала серьезные выводы из произошедшего.