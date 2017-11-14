В результате пожара в Вильяндиской больнице никто не пострадал ({{commentsTotal}})
В отделении принудительного лечения Вильяндиской больницы рано утром во вторник вспыхнул пожар, благодаря быстрой реакции персонала никто не пострадал.
Об этом сообщила служба новостей "Радио 4", отметив, что сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного Центра тревоги в 4 утра.
Выяснилось, что в деревне Ямеяла в отделении принудительного лечения Вильяндиской больницы загорелись подушка и матрас.
По сообщению пресс-секретаря Лыунаского спасательного центра, сработала автоматическая пожарная сигнализация и персонал быстро потушил пожар.
Редактор: Сергей Михайлов