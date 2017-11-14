В результате пожара в Вильяндиской больнице никто не пострадал

В отделении принудительного лечения Вильяндиской больницы рано утром во вторник вспыхнул пожар, благодаря быстрой реакции персонала никто не пострадал.

Об этом сообщила служба новостей "Радио 4", отметив, что сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного Центра тревоги в 4 утра.

Выяснилось, что в деревне Ямеяла в отделении принудительного лечения Вильяндиской больницы загорелись подушка и матрас.

По сообщению пресс-секретаря Лыунаского спасательного центра, сработала автоматическая пожарная сигнализация и персонал быстро потушил пожар.