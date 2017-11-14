Во вторник днем в Эстонии будет дождь и мокрый снег, +1..+6

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Синоптик Ольга Мятлик
Синоптик Ольга Мятлик
Портал объявлений о работе CV.ee на прошлой неделе начал опрос, пытаясь разоблачить секреты конторских работников Эстонии.
Из материалов закрытого в 2012 году уголовного дела, в котором прокуратура расследовала финансирование Партии реформ, бросает тень и на ее нынешнего председателя Ханно Певкура. Сам политик все спекуляции вокруг своего имени решительно опровергает.
Около восьми утра 13 ноября финская полиция получила сообщение о том, что на детской площадке в центре Порвоо отец избивал своего ребенка. Ребенок позднее скончался в больнице.
Доцент Масарикова университета Петр Свенда, возглавивший группу из пяти ученых, раскрывших уязвимость ID-карт Эстонии и других стран, заявил, что отзыв сертификатов был верным шагом из-за серьезного риска взлома ID-карт.
Продюсер фильма "Ноябрь" Катрин Кисса подписала договор с известным американским телеканалом HBO (Home Box Office).
Сколько в Эстонии отцов - довольно сложно оценить. Однако у Департамента статистики есть информация о том, сколько отцов проживает с несовершеннолетними детьми. На основании этих данных департамент составил портрет отца из Эстонии, а err.ee в честь Дня отца составил инфографику на эту тему.
Два года прошедшего века: 1977 и 1978