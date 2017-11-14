В Таллинне пройдет Международная конференция на тему интеграции ({{commentsTotal}})
C 16 по 17 ноября в Таллинне пройдет международная конференция "Единство в многокультурном обществе". На конференции соберутся ключевые эксперты и специалисты по вопросам интеграции. Главный вопрос конференции - как обеспечить сплоченность, мир и стабильность в условиях культурного многообразия современного общества. Подробнее об этом рассказывает руководитель сферы исследований Фонда интеграции Марианна Макарова: