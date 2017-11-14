СМИ: расследование возможной покупки закона бросает тень и на Ханно Певкура

Из материалов закрытого в 2012 году уголовного дела, в котором прокуратура расследовала финансирование Партии реформ, бросает тень и на ее нынешнего председателя Ханно Певкура. Сам политик все спекуляции вокруг своего имени решительно опровергает.

Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на Postimees, отмечая, что недавно с материалов дела, которые касаются событий 2009-2010 годов, был снят гриф "секретно".

В ходе расследования уголовного дела пять лет назад на допрос в Государственную прокуратуру был вызван предприниматель с сомнительным прошлым Майро Кихо. Утверждалось, что он и его тогдашний партнер по бизнесу Марек Леэнурм при помощи входившего в парламентскую комиссию по окружающей среды реформиста Калле Паллинга хотели за 20 000 крон купить Закон об упаковке, который был бы принят с учетом интересом предпринимателей.

Деньги были переданы в трех частях, а на вопрос о том, дошли ли они до партии, якобы дал утвердительный ответ бывший однокурсник Леэнурма, член Партии реформ Ханно Певкур, следует из показаний Кихо.

Сам Певкур во вторник решительно опроверг эти данные, открестился от них и в комментарии для газеты Марек Леэнурм.

Прокуратура, проверявшая утверждения Кихо, сообщила, что не нашла этим словам подтверждения.

Уголовное дело в отношении финансирования Партии реформ, которое было возбуждено на основании утверждений реформиста Сильвера Мейкара и касалось нарушения ограничений на экономическую деятельность или имущество партии, а также подозрений в получении взяток, закрыли в 2012 году.

Подозреваемыми по уголовному делу проходили член Партии реформ, министр юстиции Кристен Михал и его однопартийцы Калев Лилло, Калле Паллинг и Прийт Каллакас на основании статьи Пенитенциарного кодекса, рассматривающей нарушения ограничений на экономическую деятельность и имущество партий, а также еще два человека — на основании статьи о даче и получении взятки.

Паллинга подозревали в том, что он за взятку мог поспособствовать изменению Закона об упаковке.

Взвесив все имеющиеся обстоятельства, мотивы и цели, которые как подтверждают, так и опровергают совершение противоправных действий, ведущий государственный прокурор Хейли Сепп тогда пришла к выводу, что собранные свидетельства были достаточными для возбуждения подозрения в совершении преступления, но их недостаточно, чтобы сформулировать убедительное обвинение.