rus.err.ee

В прошлом месяце было зарегистрировано почти 30 тысяч безработных по всей Эстонии ({{commentsTotal}})

Новости "Радио 4"
Новости "Радио 4"

Касса по безработице опубликовала статистику за октябрь этого года. По состоянию на конец октября в кассе по безработице было зарегистрировано 29 626 безработных, что составляет 4,6% от общего числа людей работоспособного возраста от 16 лет до пенсионного возраста. Среди этих зарегистрированных безработных в октябре было 9 113 людей с пониженной трудоспособностью, что составляет чуть больше трети от общего показателя зарегистрированной безработицы. Подробнее об этом рассказывает специалист по коммуникации кассы по безработице Екатерина Калиничева:



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