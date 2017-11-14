В прошлом месяце было зарегистрировано почти 30 тысяч безработных по всей Эстонии

Касса по безработице опубликовала статистику за октябрь этого года. По состоянию на конец октября в кассе по безработице было зарегистрировано 29 626 безработных, что составляет 4,6% от общего числа людей работоспособного возраста от 16 лет до пенсионного возраста. Среди этих зарегистрированных безработных в октябре было 9 113 людей с пониженной трудоспособностью, что составляет чуть больше трети от общего показателя зарегистрированной безработицы. Подробнее об этом рассказывает специалист по коммуникации кассы по безработице Екатерина Калиничева: