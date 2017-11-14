В Нарве обсудят создание русскоязычных независимых СМИ ({{commentsTotal}})
В Нарвском колледже Тартуского университета с 17 по 19 ноября пройдет хакатон, посвященный темам русскоязычных независимых СМИ «Хакатон гиперлокальных СМИ», на котором соберутся медийные специалисты, журналисты, дизайнеры, активные люди и разработчики для того, чтобы создать новые и привлекательные технические решения для русскоязычного пользователя СМИ в Балтийский странах. Подробнее об этом рассказывает организатор мероприятия Яна Павленкова: