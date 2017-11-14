Зубные протезы у партнеров Больничной кассы с января будут стоить одинаково

Начиная с января 2018 года для всех договорных партнеров Больничной кассы действует одна и та же цена на изготовление зубных протезов. Компенсацию можно получить только, если изготовитель протезов заключил договор с Больничной кассой. Эту информацию клиент может проверить в Больничной кассе.

"Фиксированный оговоренный список цен означает, что у всех договорных партнеров по всей Эстонии изготовление протезов находится в одной ценовой нише", – сказала руководитель отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн.

Начиная с 1 января 2018 года вступает в силу новый порядок компенсирования зубных протезов. Это значит, что компенсацию за зубные протезы можно будет получить только у тех зубных врачей, которые заключили с Больничной кассой соответствующий договор. В связи с этим, при регистрации на визит к зубному врачу в 2018 году обязательно нужно будет уточнять, есть ли у него договор с Больничной кассой и планирует ли он заключить договор, дающий его пациентам право на получение компенсации за зубные протезы.

"Компенсация или неиспользованный остаток компенсации не пропадет. Если у человека в конце 2017 года остаток компенсации за зубные протезы составил, например, 120 евро, он сможет его использовать и в 2018 году, но сделать это можно только у договорных партнеров Больничной кассы".

С января 2018 года сумма льготы будет учитываться в счете за лечение непосредственно в момент оплаты услуг зубного врача. Для получения компенсации больше не нужно будет предоставлять Больничной кассе отдельное заявление после оказания стоматологической услуги, т.к. все расчеты теперь будут проходить непосредственно между изготовителем протезов и Больничной кассой.

Человеку, для которого еще действует период использования компенсации за протезы, важно знать, что счета за услуги протезирования, оказанные до 31 декабря 2017 года, можно будет предоставить вместе с ходатайством о компенсации только до 31 января 2018 года.

Сумма компенсации за зубные протезы теперь будет составлять 260 евро на три года. Компенсацию имеют право получить застрахованные пенсионеры по инвалидности, пенсионеры по старости, лица с частичной или полной потерей трудоспособности, а также застрахованные лица в возрасте старше 63 лет.

Оставшаяся неиспользованной часть суммы компенсации не переносится на следующий трехгодичный период.