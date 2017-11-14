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К концу 2017 года в Таллинне будет жить более 450 000 человек ({{commentsTotal}})

Эстония
Таллинн. Иллюстративное фото.
Таллинн. Иллюстративное фото. Автор: tallinnstag.com
Эстония

За десять месяцев число жителей Таллинна, по данным регистра народонаселения, выросло почти на 4500 человек. Это число сопоставимо с небольшим городом в Эстонии. Ожидается, что к концу нынешнего года жителей столицы будет более 450 000 человек.

Из 448 052 жителей Таллинна, по данным Регистра народонаселения, 638 обрели этот статус за октябрь, а за десять месяцев число таллинцев увеличилось на 4429 человек, сообщает Раэпресс.

Мэр столицы Таави Аас уверен, что к концу года будет пройден рубеж в 450 000 жителей. Это означает, что за 13 лет их стало больше почти на 50 000. Рубеж в 400 000 жителей Таллинн преодолел в сентябре 2004 года, а за 15 лет число жителей столицы увеличилось на 70 000.

Редактор: Артур Тооман

таллинн


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ЭСТОНИЯ
Таллинн. Иллюстративное фото.

К концу 2017 года в Таллинне будет жить более 450 000 человек

За десять месяцев число жителей Таллинна, по данным регистра народонаселения, выросло почти на 4500 человек. Это число сопоставимо с небольшим городом в Эстонии. Ожидается, что к концу нынешнего года жителей столицы будет более 450 000 человек.

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