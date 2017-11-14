Кинофестиваль PÖFF: что посмотреть на русском языке ({{commentsTotal}})
17 ноября в Эстонии в 21-й раз стартует один из крупнейших кинофестивалей Северной Европы "Темные ночи"(PÖFF). В программе представлены фильмы из более чем 70 стран мира. Портал rus.err.ee сделал подборку кинокартин, которые можно посмотреть в оригинале на русском языке, а также список иностранных лент, которые будут показаны с русскими субтитрами.
На фестивале также можно будет посмотреть и зарубежные киноленты с русскими субтитрами:
- "Хэппи-энд" (Франция, Германия, Австрия) режиссера Михаэля Ханеке,
- "Божья земля" (Великобритания) режиссера Фрэнсиса Ли,
- "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури" (Великобритания, США) - Мартина МакДона,
- "Фантастическая женщина" (Чили) - Себастьяна Лелио,
- "Форма воды" (США) - Гильермо дель Торо, "Восточная сказка" (США) - Дэна Барона,
- "Фламандские натюрморты" (Бельгия, Нидерерланды") - Феликса ван Грунингена,
- "Лица, деревни" (Франция) Аньеса Варда и ДжейАра,
- "Поездка в Испанию" (Великобритания) - Майкла Уинтерботтома,
- "Смерть Сталина" (Франция, Великобритания, Бельгия) Армандо Иануччи.
Редактор: Дина Малова