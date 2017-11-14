Эстония потребовала возмещения ущерба у производителя ID-карт

Эстония в начале сентябре потребовала от производителя ID-карт Gemalto компенсации ущерба из-за выявленной уязвимости чипов, в результате чего были приостановлены сертификаты примерно 760 000 карт. Департамент полиции и погранохраны (PPA) не раскрывает сумму компенсации.

"Государство выступило с требованием о компенсации в отношении Gemalto. Этой темой занимаются юристы, когда наступит большая ясность, можно будет обсуждать ее подробнее", - сказала журналистам глава бюро отдела по развитию PPA Маргит Ратник. По словам Ратник, требование было выдвинуто еще в начале сентября.

Ратник не стала подробнее комментировать содержание требования, но отметила, что государство подсчитало ущерб и в соответствии с этой суммой представило требование. "Я должна сказать, что размер ущерба станет известен после обновления последней карты. Каждая из этих карт приводит к затратам для государства", - добавила она.

Поздним вечером 3 ноября государство приостановило действия сертификатов примерно 760 000 ID-карт. Все ID-карты с необновленными сертификаты будут по-прежнему действительны в качестве удостоверения личности. ID-карты с приостановленными сертификатами по-прежнему можно обновить в бюро обслуживания PPA и дистанционно. Сертификаты можно обновлять до 31 марта.

Риск касается примерно 800 000 ID-карт, в том числе digi-ID, карт э-резидентов и карт вида на жительство. Риск не касается mobiil-ID и выданных до октября 2014 года карт.

В начале сентября правительство, RIA и PPA сообщили, что чешские ученые выявили риск безопасности ID-карты. Насколько известно на данный момент, риск не реализовался в отношении ни одной конкретной карты. На данный момент закрыта база данных публичных ключей ID-карты, поскольку без публичного ключа этим риском воспользоваться невозможно.