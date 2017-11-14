Amazon снимет сериал по мотивам трилогии "Властелин колец"

Американская корпорация Amazon объявила, что приобрела права на съемку сериала по книжной трилогии "Властелин колец" британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина.

"Властелин колец" - это культурный феномен, который завладел воображением нескольких поколений фанатов благодаря книгам и экранизациям, - приведены в пресс-релизе слова главы сценарного отдела Amazon Studios. - Это будет захватывающая совместная работа над телесериалом, и мы рады, что имеем возможность отправить фанатов трилогии в новое эпическое путешествие по Средиземью", передает ТАСС.

Планируется перенести на экран ранее неисследованные истории, основанные на работах Толкина, отметил Мэтт Гэлсор, представитель компании Tolkien Estate and Trust, обладающей правами на произведения британского писателя.

Проектом будет заниматься Amazon Studios в сотрудничестве с несколькими компаниями, среди которых HarperCollins и New Line Cinema, являющаяся частью киностудии Warner Bros. Entertainment.