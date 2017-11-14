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Минфин обдумывает отказ от дальнейшего повышения акциза на алкоголь ({{commentsTotal}})

Экономика
Экономика

Министр финансов Тоомас Тынисте отслеживает динамику поступления акциза на алкоголь в текущем году и рассматривает возможность отказаться от его дальнейшего повышения с февраля следующего года, а по мнению председателя входящего в правящую коалицию Союза отечества и Res Publica Хелира-Валдора Сеэдера, разумный предел алкогольного акциза уже превышен.

Свою позицию по данному вопросу представляющий IRL Тынисте сообщил порталу ERR Uudised во вторник, 14 ноября.

По данным Налогово-таможенного департамента, за первые десять месяцев этого года поступления акциза на алкоголь оказались меньше прогноза на 15,8 млн евро. Тынисте отметил, что эти поступления соответствуют прогнозу, который минфин составил нынешним летом и на основе которого был составлен бюджет на следующий год, но министр продолжит следить за динамикой поступлений.

"Поскольку повышение акцизов достигло уровня, на котором они влияют или уже повлияли на структуру экономики в негативном направлении (приграничная торговля на юге страны, уменьшение покупок финскими туристами, проблемы маленьких магазинов и т.д.), я также рассматриваю возможность внести предложение отменить повышение акциза в начале февраля", - сказал Тынисте.

Председатель IRL Хелир-Валдор Сеэдер отметил, что тема акциза на алкоголь будет обязательно обсуждаться, но сейчас трудно сказать, о чем удастся договориться и какие есть фактические возможности в контексте госбюджета и бюджетной стратегии.

По его словам, судьбу акциза на алкоголь нужно решать очень быстро. Сейчас нужно исходить из действующего закона, согласно которому акцизы повышаются с 1 февраля, но если удастся найти альтернативное решение, то повышения в таком виде может и не произойти.

"Осталось очень мало времени, и это очень важный и принципиальный вопрос, но могу подтвердить, что действительно есть мнение, как минимум у IRL, т.к. я не могу говорить за (входящих вместе с IRL в правящую коалицию) социал-демократов и центристов, что разумный предел в случае акциза на алкоголь уже точно превышен", - сказал Сеэдер.

Он добавил, что учитывать нужно не только поступающие доходы, потому что в абсолютных цифрах поступления акциза все же выросли, но если эстонские предприятия работают через латвийский рынок, а на границе появляются новые магазины, то это влияет на структуру, организацию и содержание предпринимательской деятельности, что имеет значительно более долгосрочные последствия.

"Так что по крайней мере в IRL это поняли. Мы поговорим с партнерами по коалиции и подумаем, какие могут быть альтернативные решения", - сказал Сеэдер.

Председатель IRL добавил, что коалиции также придется продолжить обсуждение налога на подслащенные напитки и упаковку, но дискуссии по этому вопросу активизируются перед утверждением бюджетной стратегии следующей весной.

В министерстве финансов сообщили, что никаких официальных инициатив об отмене предстоящего повышения акциза на алкоголь пока не выдвигалось.

Стальнухин считает возможным отказ от повышения акциза

По словам председателя финансовой комиссии Рийгикогу Михаила Стальнухина (Центристская партия), отмена повышения акциза на алкоголь возможна.

"Почему бы и нет. Коалиция отказалась от таких вещей, как налог на автомобили, налог на упаковку. Коалиция нашла возможность приостановить повышение акциза на дизельное топливо со следующего года, налог на подслащенные напитки скорее всего на пару лет "заснет", если вообще потом "проснется", так что все возможно - абсолютно все", - сказал Стальнухин.

Председатель финансовой комиссии также не видит проблемы в нахождении источников покрытия средств, выпадающих в случае отказа от повышения акциза. По его словам, в прошлые периоды это никогда не становились препятствием для таких изменений.

"Хотел бы напомнить довольно позитивную новость, что оценка нашей экономики получила дополнительный "плюс" - (международное рейтинговое) агентство Fitch повысило наш рейтинг. Я считаю, что источник покрытия в любом случае будет найден", - подтвердил Стальнухин.

В проекте бюджета на 2018 год предусмотрено поступление акциза на алкоголь в размере 341,2 млн евро. Эта сумма включает в себя и эффект от предполагаемого повышения акциза на все виды алкоголя с 1 февраля следующего года.

Редактор: Андрей Крашевский

irlакциз на алкогольтоомас тынистеминистерство финансов


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