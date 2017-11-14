Слушай первые опубликованные в сети конкурсные песни Eesti Laul

На минувшей неделе были объявлены полуфиналисты конкурса песни Eesti Laul. И хотя большинство песен будут представлены только в декабре, некоторые из них можно послушать уже сейчас.

Никита Богданов опубликовал на канале Youtube свою конкурсную песню "Everybody's Dressed", которую исполнит певец Aden Ray, пишет портал menu.err.ee.

Богданов уже участвовал на конкурсе в 2010 году, однако был дисквалифицирован, поскольку его песня была опубликована раньше, чем требуют правила.

Frankie Animal участвует в конкурсе со своим новым синглом "(Can't Keep Calling) Misty".



Композиторы - Мари Ваигла, Йонас Каарнаметс и Яан-Кристофер Соовик. Слова песни написал Йонас Каарнаметс.

Дуэт Etnopatsy участвует в Eesti Laul с песней на эстонском языке "Külm".

Слова и музыку написала Айли Альвеус-Краутманн.

Ансамбль Miljardid прошел первый этап конкурса с композицией "Pseudoprobleem", которая также вошла в новый альбом группы.

Автор музыки - группа Miljardid, слова написал Мартен Кунингас.

Песни полуфинала конкурса Eesti Laul впервые прозвучат на портале ERR 19 и 20 декабря.

Полуфиналы 2018 года пройдут 10 и 17 февраля. Финальный концерт состоится в Saku Suurhall 3 марта.