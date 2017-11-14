Максим Подхолюзин продлил контракт с "Левадией"

Об этом во вторник, 14 ноября, сообщила пресс-служба "Левадии", отметив, что футболист заключил с клубом контракт на один год с возможностью продления соглашения еще на один сезон.

"Я очень рад, что мы договорились с клубом и подписали новый контракт. На новый сезон у меня ясная цель - выиграть с "Левадией" чемпионат Эстонии и успешно выступить в Лиге Европы. У нас будет суперкоманда, я уверен, что мы сможем добиться хороших результатов", - сказал Подхолюзин.

В завершившемся сезоне "Левадия" заняла в чемпионате Эстонии второе место. Подхолюзин принял участие во всех 36 матчах своей команды.