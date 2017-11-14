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Максим Подхолюзин продлил контракт с "Левадией" ({{commentsTotal}})

Спорт
Максим Подхолюзин остается в
Максим Подхолюзин остается в "Левадии". Автор: ERR Sport
Спорт

Центральный защитник таллиннской "Левадии" Максим Подхолюзин (25) подписал с футбольным клубом новый контракт.

Об этом во вторник, 14 ноября, сообщила пресс-служба "Левадии", отметив, что футболист заключил с клубом контракт на один год с возможностью продления соглашения еще на один сезон.

"Я очень рад, что мы договорились с клубом и подписали новый контракт. На новый сезон у меня ясная цель - выиграть с "Левадией" чемпионат Эстонии и успешно выступить в Лиге Европы. У нас будет суперкоманда, я уверен, что мы сможем добиться хороших результатов", - сказал Подхолюзин.

В завершившемся сезоне "Левадия" заняла в чемпионате Эстонии второе место. Подхолюзин принял участие во всех 36 матчах своей команды.

Редактор: Сергей Михайлов

левадиямаксим подхолюзин


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