Горсобрание Таллинна выплатит Эдгару Сависаару свыше 15 000 евро

Горсобрание Таллинна выплатит крупные премии бывшим вице-мэрам Михаилу Кылварту и Таави Аасу, а также выплатит компенсации экс-градоначальнику Эдгару Сависаару и одному из его замов Мерике Мартинсон.

Утвердить соответствующее решение депутатский корпус собирается на своей очередной сессии, которая пройдет в четверг, 16 ноября.

Согласно пояснительной записке к проекту решения, в связи с завершением службы в мэрии Мерике Мартинсон полагается компенсация в размере шести, а Эдгару Сависаару – в размере трех должностных окладов.

В 2016 году зарплата мэра Таллинна составляла 5288,40 евро в месяц. Это означает, что Сависаар получит 15 865,20 евро. Мерике Мартинсон зарабатывала 4220,55 евро в месяц. Ей выплатят 25 323,30 евро.

Кылварт и Аас за успешную работу в составе горуправы получат премии в размере трех вице-мэрских окладов, то есть по 12 661,65 евро на каждого.

Обвиненный в коррупции Эдгар Сависаар 30 сентября 2015 года решением суда был отстранен от должности мэра Таллинна. Летом 2017 года Харьюский уездный суд приступил к рассмотрению уголовного дела экс-лидера Центристской партии.

В настоящее время Сависаар является депутатом горсобрания.