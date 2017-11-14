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Юри Ратас: можно построить границу на 100% контролируемую датчиками ({{commentsTotal}})

Эстония
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: ERR
Эстония

Премьре-министр Эстонии Юри Ратас, выступая на мероприятии, посвященном внутренней безопасности ЕС, сказал, что современные технологии позволяют построить границу, полностью контролируемую техническими средствами, и Эстония создает самую современную границу в ЕС.

"В изменившемся мире нам необходимо постоянно совершенствовать обмен информацией со своими партнерами и разрабатывать самые современные информационные системы для совместной борьбы с организованной преступностью и терроризмом, а также для защиты внешних границ Европейского союза", – заявил премьер-министр Юри Ратас в своей приветственной речи на мероприятии, посвященном теме внутренней безопасности – "Security Research, Innovation ja Education Event" (SRIEE), которое состоялось в отеле Radisson Blu Hotel Olümpia.

"Сейчас Эстония строит свою восточную границу, и наша цель – создать одну из самых современных европейских границ. Помимо инновационных технических решений, это означает также изменение образа мышления. До сих пор мы придерживались мнения, что люди охраняют границу, а техника им в этом помогает. Тем не менее, стремительное развитие компьютеров, дронов и сенсорных датчиков позволяет уже сейчас построить границу, которая на 100% будет контролироваться техническими средствами", – сказал премьер-министр.

"Около 20 лет назад мы приступили к строительству своего электронного правительства, и сегодня можем назвать себя экспертами в области электронного государственного управления. Электронные услуги значительно упростили нашу повседневную жизнь, повысив ее эффективность. Благодаря электронному правительству, в прошлом году нам удалось сэкономить 2% от ВВП. Жители Эстонии очень хорошо понимают, что значит тестировать различные инновационные методы. Именно поэтому я чрезвычайно рад, что это мероприятие, посвященное научным исследованиям в области безопасности, инновациям и обучению, проходит сегодня здесь, в Таллинне", – добавил премьер-министр.

"Оборотная сторона медали цифрового образа жизни – это риск кибератак. На Эстонию совершается одна кибератака в секунду, и у нас нет оснований полагать, что эта тенденция пойдет на спад в будущем. Поэтому, помимо развития электронных услуг, нам необходимо сосредоточиться также на кибербезопасности. Мы должны одинаково хорошо защищать людей как в физическом мире, так и в киберпространстве", – подчеркнул Ратас.

Редактор: Артур Тооман

юри ратас


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