Введение зимнего порядка парковки в Таллинне отложили до 1 декабря

Об этом во вторник, 14 ноября, сообщила пресс-служба столичной мэрии, добавив, что о точном сроке введения этого порядка будет сообщено дополнительно через все виды прессы.

Согласно прогнозам синоптиков, снегопады и морозы до начала декабря Таллинну не угрожают, поэтому зимний порядок парковки в Старом городе, пока не актуален.

Зимний порядок означает, что с 00:00 до 6:00 разрешена парковка в 1-й зоне по четным, а во 2-й зоне — по нечетным числам месяца. Зимой порядок парковки меняется, чтобы обеспечить беспрепятственную уборку одной стороны улицы от снега.

Таллинский транспортный департамент напоминает, что все, кого затрагивает смена порядка парковки, могут заказать себе оперативное извещение об этом по SMS или электронной почте в системе самообслуживания или получить последнюю информацию на сайте горуправы Таллинна.