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Великобритания уточнила процедуру получения статуса поселенца для граждан ЕС после брексита ({{commentsTotal}})

За рубежом
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом

Департамент по выходу Великобритании из ЕС опубликовал список изменений в иммиграционных процедурах для граждан стран Европейского союза, которые уже проживают в Великобритании или захотят получить в ней статус поселенца в будущем.

Об этом в четверг, 14 ноября, сообщила пресс-служба посольства Великобритании в Латвии.

На прошлой неделе британское правительство опубликовало заявление, в котором сообщаются дальнейшие подробности получения нового статуса поселенца для граждан стран-членов Европейского союза и членов их семей.

В заявлении даются пояснения к техническому документу, направленному Еврокомиссии в рамках переговоров о выходе Великобритании из ЕС. 

Документ определяет, что:

- у граждан ЕС будет достаточно времени, чтобы подать заявление на получение статуса поселенца в течение двухлетнего льготного периода после выхода страны из ЕС;

- будет сокращено количество доказательных документов, которые заявителям надлежит собрать; работники, рассматривающие заявления, смогут связаться с заявителями для решения второстепенных вопросов;

- стоимость подачи заявления не превысит стоимости получения британского паспорта;

- в случае неодобрения заявления, гражданам ЕС наряду с их правами в контексте Директивы о свободном перемещении будет предоставлено законное право подачи апелляции;

- решения будут приниматься исключительно на основании критериев, установленных Соглашением о выходе из ЕС, не предусматривая других причин для отказа в рассмотрении заявления;

- будет введена цифровая, усовершенствованная, простая и удобная в использовании система подачи заявлений;

- от граждан ЕС не будет требоваться наличие полного страхования на случай болезни или сдача отпечатков пальцев;

- к лицам, уже имеющим разрешение на постоянное проживание в стране, будет применена более простая и низкозатратная процедура.

Документ также определяет обязанность заявителей сообщать о любых судимостях, а также проверку их личности по базе данных системы безопасности Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и государственный секретарь по выходу из ЕС Дэвид Дэвис подчеркнули, что обеспечение защиты прав граждан ЕС, проживающих в Великобритании, и граждан страны, проживающих в Европе, является первоочередной задачей в контексте переговоров о выходе страны из Евросоюза.

Более подробную информацию о получении статуса поселенца можно получить в дипломатических представительствах Великобритании.

Редактор: Андрей Крашевский

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