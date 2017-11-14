Ратушную площадь в Таллинне перекрыли бетонными заграждениями в целях безопасности

Ведущие на Ратушную площадь улицы Таллинна со вторника перекрыли бетонными ограждениями в форме голубей, исключающими несанкционированный проезд на площадь автотранспорта на большой скорости.

Об этом во вторник, 14 ноября, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

В сообщении отмечается, что для машин оперативных служб, доставляющих товары грузовиков и местных жителей оставлен проезд через "шлюз безопасности" на улице Кулласепа. Голуби здесь установлены так, что проезд автотранспорта здесь возможен на небольшой скорости и зигзагом.

Рождественские огни на главной елке Таллинна загорятся 17 ноября в 17:00. Одновременно на площади откроется рождественский базар, который будет работать до 6 января.

Участников движения просят строго руководствоваться требованиями дорожных знаков.

О планах мэрии усилить меры безопасности в историческом центре Таллинна сообщил в начале октября вице-мэр столицы Калле Кландорф.

"Установим заграждения так, чтобы грузовики и автомобили спасателей могли проехать, но чтобы скорость набрать было невозможно, - сказал Кландорф в интервью газете Pealinn. - Это просто вопрос времени, пока у нас кто-то не попробует въехать на машине в пешеходов".

Он пояснил, что главная задача бетонных ограждений не в ограничении доступа для больших автомобилей, а в том, чтобы не дать им набрать большую скорость и затем врезаться в толпу людей.