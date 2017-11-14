В Московском регионе задержали 69 членов организации"Таблиги Джамаат"

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России совместно с Министерством внутренних дел задержали в Московском регионе 69 участников международной организации "Таблиги Джамаат", которая признана в России экстремистской.

Об этом во вторник, 14 ноября, сообщили в ФСБ, передает ТАСС.

"Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России в результате проведенных 14 ноября 2017 года мероприятий на территории Московского региона пресечена противоправная деятельность глубоко законспирированной структуры международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат", - говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что руководство ячейкой осуществляли выходцы из Центральной Азии, а в ее деятельность вовлекались в том числе граждане России. Членами организации применялись меры конспирации и противодействия правоохранительным органам.

"В ходе проведенных мероприятий задержаны 69 участников экстремистского объединения, в том числе его руководители. В ходе обысков изъяты средства связи, экстремистская литература, а также электронные носители информации с отчетами о противоправной деятельности экстремистского объединения", - говорится в сообщении.

Кунцевским межрайонным следственным отделом ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело.

За последний год члены "Таблиги Джамаат" задерживались в Москве, Казани и Крыму.

"Таблиги Джамаат" было основано в 1926 году в Индии и позиционируется как добровольное, пацифистское и независимое исламское движение. Оно получило широкое распространение почти в 150 странах мира, и, по средним оценкам, насчитывает около 70-80 миллионов последователей.

Движение признано экстремистским и запрещено в Таджикистане (с 2006 года), России и Киргизии (с 2009 года), а также в Казахстане (с 2013 года).