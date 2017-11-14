ФОТО: стихия оставила без крыши над головой более 70 000 иранцев ({{commentsTotal}})
Иран приходит в себя после разрушительного землетрясения. Согласно последним данным, стихия унесла жизни по меньшей мере 430 человек, передает "Актуальная камера".
Иранцы лишились крыши над головой и прошедшую ночь провели под открытым небом. На улице оказались до 70 000 человек. В этом время года в западной части страны, куда пришелся сильнейший удар, по ночам бывают заморозки. В зоне бедствия вовсю работают полевые госпитали, во многих районах ощущается нехватка воды и электроснабжения.
Доставить необходимую помощь непросто: путь преграждают завалы и оползни.
Редактор: Ирина Киреева