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ФОТО: стихия оставила без крыши над головой более 70 000 иранцев ({{commentsTotal}})

За рубежом
"Актуальная камера"
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За рубежом

Иран приходит в себя после разрушительного землетрясения. Согласно последним данным, стихия унесла жизни по меньшей мере 430 человек, передает "Актуальная камера".

Иранцы лишились крыши над головой и прошедшую ночь провели под открытым небом. На улице оказались до 70 000 человек. В этом время года в западной части страны, куда пришелся сильнейший удар, по ночам бывают заморозки. В зоне бедствия вовсю работают полевые госпитали, во многих районах ощущается нехватка воды и электроснабжения.

Доставить необходимую помощь непросто: путь преграждают завалы и оползни.

Редактор: Ирина Киреева

иранземлетрясение


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