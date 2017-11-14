Минобороны РФ "подтвердило" связи США и ИГ кадрами из видеоигры

Министерство обороны России опубликовало в Facebook и Twitter фотоснимки, якобы подтверждающие обеспечение американскими военными прикрытия боевиков "Исламского государства", один из которых точно совпадает со скриншотом из игры для смартфонов, а три других оказались кадрами с видео действий ВВС Ирака под Фаллуджей в 2016 году.

Об этом во вторник, 14 ноября, сообщил портал Lenta.ru.

В ведомстве заявили, что кадры сделаны 9 ноября этого года российскими беспилотниками в районе города Абу-Камаль, считающегося одним из последних крупных оплотов ИГ в Сирии. Однако оказалось, что один из снимков точно совпадает со скриншотом из игры для смартфонов AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron — симулятора управления американским самолетом огневой поддержки сухопутных войск Lockheed AC-130.

Conflict Intelligence Team пишет в Telegram, что три других изображения, использованные в публикации Минобороны, оказались кадрами с видео действий ВВС Ирака под Фаллуджей в 2016 году.

"Данные факты являются неоспоримым подтверждением того, что Соединенные Штаты, имитируя для мирового сообщества непримиримую борьбу с международным терроризмом, на деле обеспечивают прикрытие боеспособных отрядов ИГИЛ для восстановления их боеспособности, перегруппировки и использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке", - добавили в российском военном ведомстве.

Опубликованные российским военным ведомством фотографии из видеоигры, якобы подтверждающие сотрудничество между США и ИГ, также показал телеканал "Россия 24".