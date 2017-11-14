"Квартал Ротерманна" станет официальным названием ({{commentsTotal}})
На утверждение Таллинской городской управы вынесено предложение сделать название "Квартал Ротерманна" официальным наименованием территории, расположенной между бульваром Мере, Нарвским шоссе, улице Ахтри и улицей Хобуяама.
Как отметил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, это название уже сейчас широко используется в народе, поэтому решение горуправы лишь узаконит сложившуюся традицию, передает "Раэпресс". Включено в квартал и здание, стоящее вне его пределов – соляной склад, где сейчас располагается Музей архитектуры. Здание исторически входило в комплекс корпусов, расположенных в квартале фабрик.
Редактор: Ирина Киреева