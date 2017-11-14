Актуальная камера 14.11.2017 (18:00)

17 ноября в Эстонии в 21-й раз стартует один из крупнейших кинофестивалей Северной Европы "Темные ночи"(PÖFF). В программе представлены фильмы из более чем 70 стран мира. Портал rus.err.ee сделал подборку кинокартин, которые можно посмотреть в оригинале на русском языке, а также список иностранных лент, которые будут показаны с русскими субтитрами.
Городское собрание Тарту переизбрало реформиста Урмаса Клааса мэром южноэстонского города и назначило ему зарплату в размере 4500 евро в месяц.
Болезнью Альцгеймера в мире страдает более 47 млн человек, а расходы на борьбу с недугом оцениваются в триллион долларов. Однако ученые Тартуского университета открыли возможности ранней диагностики заболевания. "Актуальная камера" поговорила с исследователями.
Премьре-министр Эстонии Юри Ратас, выступая на мероприятии, посвященном внутренней безопасности ЕС, сказал, что современные технологии позволяют построить границу, полностью контролируемую техническими средствами, и Эстония создает самую современную границу в ЕС.
Продюсер фильма "Ноябрь" Катрин Кисса подписала договор с известным американским телеканалом HBO (Home Box Office).
Сколько в Эстонии отцов - довольно сложно оценить. Однако у Департамента статистики есть информация о том, сколько отцов проживает с несовершеннолетними детьми. На основании этих данных департамент составил портрет отца из Эстонии, а err.ee в честь Дня отца составил инфографику на эту тему.
Особый взгляд члена парламента и депутата Таллиннского горсобрания Дениса Бородича