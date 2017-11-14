Урмаса Клааса переизбрали мэром Тарту с зарплатой 4500 евро в месяц

Городское собрание Тарту переизбрало реформиста Урмаса Клааса мэром южноэстонского города и назначило ему зарплату в размере 4500 евро в месяц.

Об этом во вторник, 14 ноября, сообщила пресс-служба Тартуского горсобрания.

В голосовании участвовали 47 из 49 депутатов горсобрания, из которых кандидатуру Клааса поддержали 32 депутата, а 13 проголосовали против.

Горсобрание определило зарплату мэра в размере 4500 евро в месяц. Кроме того, Клаасу будут компенсироваться расходы на служебный автомобиль в размере 400 евро в месяц.

Урмас Клаас отказался от места депутата Рийгикогу и стал мэром Тарту весной 2014 года, когда тогдашний градоначальник Урмас Круузе получил министерский пост в правительстве Таави Рыйваса. Тогда же Клаас возглавил тартуское отделение Партии реформ.

На состоявшихся 15 октября муниципальных выборах победу в Тарту одержали реформисты, получившие 20 мест в горсобрании. Социал-демократическая партия получила 8 мандатов, центристы - 7, Консервативная народная партия (EKRE) - 6, а Союз отечества и Res Publica - 3 места. Еще пять мест поделили между собой два избирательных союза.

По итогам выборов правящую коалицию в Тарту создали реформисты и центристы, контролирующие 27 из 49 мест в горсобрании, председателем которого стал центрист Ааду Муст.