В мае в Пярну будут ездить био-автобусы, работающие на отходах

В первой половине следующего года в Пярну появятся автобусы, работающие на биометане. Био-автобусы на городских линиях – это только первый шаг. Затем транспорт, работающий на биотопливе, выйдет и на уездные маршруты, передает "Актуальная камера".

Автобусы, работающие на продуктах разложения отходов жизнедеятельности человека – биометане – не фантастика, а реальность. Если сейчас в Пярну 18 автобусов, обслуживающих городские линии, работают на сжиженном природном газе, то уже во втором квартале 2018 года ряды общественного транспорта летней столицы пополнят так называемые био-автобусы.

"Город Пярну первым в Эстонии хочет перейти на биометан в городском транспорте с 1 мая следующего года", – сказал руководитель центра общественного транспорта Пярнумаа Андрус Кярпук.

Центр инвестирования в окружающую среду поддерживает производство и потребление биометана в местном транспортном секторе суммой почти в 700 000 евро. Евросоюз поставил задачу перевести 10% транспорта на биологическое топливо к 2020 году.

Сейчас специалисты центра общественного транспорта Пярнумаа уже готовят очередной тендер на обслуживание уездных маршрутов. В рамках этого проекта часть автобусов тоже должна работать на биометане.